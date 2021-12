Saint-Nazaire-de-Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault, Saint-Nazaire-de-Ladarez « LES DANGERS DU FROMAGE » – LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN Saint-Nazaire-de-Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault Saint-Nazaire-de-Ladarez La Compagnie OpUS présente « LES DANGERS DU FROMAGE » de Pascal Rome.

Une petite farce « pataphysique et apéritive » pour 1 sujet absurde, 36 diapositives et 5 objets bricolés!

