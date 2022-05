Les dangers de la lecture : une conférence décalée Blainville-sur-Orne, 8 juin 2022, Blainville-sur-Orne.

Les dangers de la lecture : une conférence décalée Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

2022-06-08 20:00:00 – 2022-06-08 Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc

Blainville-sur-Orne 14550

La médiathèque Les Motordus a l’honneur de recevoir bientôt le grand TITUS, conférencier émérite qui viendra vous prouver en moins d’1h que lire, c’est dangereux ! Déconstruisons nos certitudes, révisons nos préjugés, alors même que depuis la prime enfance, on nous affirme haut et fort que “C’est bon de lire”. A partir de 12ans.

La médiathèque Les Motordus a l'honneur de recevoir bientôt le grand TITUS, conférencier émérite qui viendra vous prouver en moins d'1h que lire, c'est dangereux… mediatheque@blainville-sur-orne.fr +33 2 31 06 02 06

