Les Dangers de la lecture – Les Sentiers du Théâtre Niederlauterbach, 12 mai 2022, Niederlauterbach.

Les Dangers de la lecture – Les Sentiers du Théâtre Niederlauterbach

2022-05-12 20:00:00 – 2022-10-14

Niederlauterbach Bas-Rhin Niederlauterbach

EUR Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure.

La réalité ne s’avérerait elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait elle pas de sombres dangers ?

Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix dissonante et d’alerter la population.

Il est urgent de rompre l’omerta sur les terribles méfaits de la lecture. C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension nocive et hautement subversive.

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

Cie Caus’Toujours (Titus)

Conférence/Théâtre

Tout public à partir de 12 ans.

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

+33 6 22 19 58 63

dernière mise à jour : 2022-03-30 par