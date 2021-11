Montbard Médiathèque Jacques Prévert Côte-d'Or, Montbard Les dangers de la lecture, conférence assez pertinente par Titus Médiathèque Jacques Prévert Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard

Les dangers de la lecture, conférence assez pertinente par Titus Médiathèque Jacques Prévert, 20 janvier 2022, Montbard. Les dangers de la lecture, conférence assez pertinente par Titus

Médiathèque Jacques Prévert, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Selon le principe ‘De l’horrible danger de la lecture’, le pamphlet de Voltaire, cette conférence décalée joue à présenter les ‘dangers’ de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Un deuxième degré à vocation à désacraliser une pratique banale mais qui reste encore parfois intimidante.

nombre limités de places, dans le respect des normes sanitaires

Déclaration d’amour singulière à la lecture ! Médiathèque Jacques Prévert Passage Georges Brassens 21500 Montbard Montbard Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montbard Autres Lieu Médiathèque Jacques Prévert Adresse Passage Georges Brassens 21500 Montbard Ville Montbard lieuville Médiathèque Jacques Prévert Montbard