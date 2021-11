Dijon Bibliothèque municipale de Dijon Côte-d'Or, Dijon Les dangers de la lecture Bibliothèque municipale de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Les dangers de la lecture Bibliothèque municipale de Dijon, 21 janvier 2022, Dijon. Les dangers de la lecture

Bibliothèque municipale de Dijon, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle de la compagnie _Caus’toujours_ joue à présenter les “dangers” de la lecture laissant deviner en creux ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture.

Nombre de places limité et selon conditions sanitaires en vigueur

Spectacle théâtral sur la lecture, ludique et décalé Bibliothèque municipale de Dijon 5 rue de l’école de droit 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Bibliothèque municipale de Dijon Adresse 5 rue de l'école de droit 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Bibliothèque municipale de Dijon Dijon