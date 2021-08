LES DANGERS DE LA LECTURE À BRION Les Bois d’Anjou, 29 octobre 2021, Les Bois d'Anjou.

LES DANGERS DE LA LECTURE À BRION 2021-10-29 20:30:00 – 2021-10-29 22:20:00 SALLE ARTHUR BESNARD Brion

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Par Titus & sa Cie Caus’Toujours (dès 12 ans)

Dès le plus jeune âge, on nous assène : « c’est important de lire ». Mais est-ce la réalité ? Enfin une conférence qui rompt l’omerta sur les terribles méfaits de la lecture.

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

Sur inscription (nombre de places limitées)

LES DANGERS DE LA LECTURE à Brion

Par Titus & sa Cie Caus’Toujours (dès 12 ans)

Dès le plus jeune âge, on nous assène : « c’est important de lire ». Mais est-ce la réalité ? Enfin une conférence qui rompt l’omerta sur les terribles méfaits de la lecture.

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

Sur inscription (nombre de places limitées)

dernière mise à jour : 2021-08-16 par