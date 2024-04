Les Danceries Jade de Retz La Bernerie-en-Retz, lundi 8 juillet 2024.

Les Danceries Jade de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Venez vous replonger dans les ambiances d’antan au bal de la renaissance.

Au son de l’Ensemble de veuzes, revêtu de vos plus beaux atours, venez danser branles et pavanes, et autres nobles danses menées par Les Danceries à La Bernerie-en-Retz.

Avec l’Ensemble de veuzes Sant-Yann c’est unrendez-vous pour un voyage dans le temps.

Une répétition costumée suivie d’une invitation à la danse, pour découvrir danses de cour et de villages au temps de La Renaissance.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 18:00:00

fin : 2024-07-08 19:00:00

Sous les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire tradifolie@gmail.com

