Raphaël Meyssan propose une exposition à la mairie centre tirée de son premier roman graphique Les Damnés de la Commune. Les Damnés de la Commune retrace des moments forts de l’insurrection, en les associant à des lieux emblématiques de la Commune de Paris. C’est une révolution écrasée il y a 150 ans : la Commune de Paris de 1871. Cette histoire effacée du « roman national » se rappelle à notre souvenir dans les rues et dans la mairie du 20e arrondissement. Deux expositions nous plongent dans l’effervescence parisienne à travers le travail hors du commun de Raphaël Meyssan. L’auteur des romans graphiques Les Damnés de la Commune a collecté pendant huit années des milliers de gravures du XIXe siècle afin de raconter l’événement avec les images de l’époque. L’exposition proposée sur les grilles de la Mairie du Centre nous emmène sur les traces de la révolution. Des rues, des places, des bâtiments qu’on croyait connaître se chargent d’histoire : les Folies-Belleville où l’on rêvait de changer le monde avant l’insurrection, l’Hôtel de Ville devenu le cœur battant de la cité pendant la Commune, la place Vendôme où l’on renversa sa colonne symbole des guerres, le Père-Lachaise et les derniers combats de la Semaine sanglante… Biographie de l’artiste: Raphaël Meyssan est graphiste, auteur de bande dessinée, scénariste et réalisateur. Il a écrit Les Damnés de la Commune, un roman graphique constitué exclusivement de gravures de l’époque de la Commune de Paris (Éditions Delcourt, 2017-2019). Il l’a adapté dans un film d’animation (Arte France et Cinétévé, 2021, 1h30). Expositions -> Histoire / Civilisations Mairie du centre 2 Rue Eugène Spuller Paris 75003

