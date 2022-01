« Les Damnés de la Commune » Local la commune – Rennes, 19 février 2022, Rennes.

« Les Damnés de la Commune »

Local la commune – Rennes, le samedi 19 février à 14:00

Cher camarade. [Nous](www.falasociale.org) continuons nos initiatives anarchistes autour du cent-cinquantenaire de l’évènement historique que furent les communes de Paris et de province en 1871. Après une causerie débat sur des extraits de documentaires sur la Commune et dans la suite de notre exposition d’une quarantaine d’affiches tirées pendant le mouvement par les militants révolutionnaires eux-mêmes, nous te proposons une nouvelle animation: Nous projetterons le film **_Les damnés de la Commune_** La projection sera suivi d’une discussion sur l’actualité de la Commune de Paris et des communes de province, ainsi que des leçons que l’on pourraient tirer de l’expérience révolutionnaire de la Commune. L’objectif est aussi d’ouvrir des perspectives pour nos luttes actuelles et futures. Le film _Les damnés de la Commune_ – d’une durée de 1h27mn – est une très belle adaptation dynamique de la Bande Dessinée en 3 tomes de Raphaël Meyssan : « _Parti à la recherche de Lavalette, le narrateur_ _rencontre Victorine, dont le témoignage bouleversant l’accompagne dans_ _sa quête. Tandis que sa ville se charge peu à peu d’histoires, il_ _découvre les années de tourments qui ont conduit à la révolution de_ _1871. Témoignage exceptionnel sur la Commune de Paris, ce roman_ _graphique, réalisé à base de gravures du XIXe siècle, présente la_ _manière dont l’époque se voyait elle-même._ » Grâce à un dispositif esthétique original qui a séduit le public tout comme la critique, Raphaël Meyssan -auteur de la BD et réalisateur du film- nous plonge au cœur de la Commune de Paris. Un casting vocal de haute volée avec les voix de Yolande Moreau (Victorine) et Simon Abkarian (le narrateur). Et la participation exceptionnelle de François Morel, André Dussollier, Fanny Ardant, Denis Podalydès, Mathieu Amalric, Charles Berling, Sandrine Bonnaire, Anouk Grinberg, Arthur H, Felix Moati, Michel Vuillermoz, Jacques Weber. La BD en 3 tomes est elle-même inspirée des mémoires de Victorine Brocher, intitulées [_Souvenirs d’une morte vivante_ et disponibles](https://www.editionslibertalia.com/catalogue/poche/souvenirs-d-une-morte-vivante) aux éditions Libertalia. Publié initialement en 1909, ce texte de Victorine Brocher (1839-1921) est l’un des rares et forts témoignages de femme du peuple, issue d’une famille militante, ayant traversé les insurrections de 1848 et de 1871. Ambulancière pendant la Commune, elle relate en une langue simple des événements vécus dans sa chair : le Second Empire, le siège de Paris, les privations, la mort de ses enfants, les espoirs nés avec la République sociale, la Semaine sanglante, l’exil et la survie enfin A te voir et à t’entendre ce samedi 19 Février en notre local la commune donc pour prendre en exemple nos anciens !

Accès libre selon les mesures sanitaires en vigueur

Projection-débat organisée par le groupe La Sociale

Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T16:00:00