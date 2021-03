Date et horaire exacts : Du 17 avril au 29 mai 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 17h

gratuit

Raphaël Meyssan propose deux expositions inédites dans le 20e arrondissement, tirées de son premier roman graphique Les Damnés de la Commune. Cette deuxième exposition Les Damnés de la Commune, dans l’atelier de Raphaël Meyssan, présentée dans la mairie du 20e, nous permet de comprendre le processus créatif du graphiste.

C’est une révolution écrasée il y a 150 ans : la Commune de Paris de 1871. Cette histoire effacée du « roman national » se rappelle à notre souvenir dans les rues et dans la mairie du 20e arrondissement. Deux expositions nous plongent dans l’effervescence parisienne à travers le travail hors du commun de Raphaël Meyssan. L’auteur des romans graphiques Les Damnés de la Commune a collecté pendant huit années des milliers de gravures du XIXe siècle afin de raconter l’événement avec les images de l’époque.

L’exposition dans le salon d’honneur de la mairie du 20e arrondissement, nous fait entrer dans l’atelier de Raphaël Meyssan. On y rencontre un communard inconnu, Lavalette, dont l’auteur était le voisin dans le temps. On y croise des personnalités de la Commune : Louise Michel, Charles Delescluze, Jaroslaw Dombrowski… On suit l’enquête dans les archives pour faire ressurgir cette histoire oubliée. Et l’on découvre comment l’auteur a réussi à réaliser une bande dessinée sans savoir dessiner.



Raphaël Meyssan est graphiste, auteur de bande dessinée, scénariste et réalisateur. Il a écrit Les Damnés de la Commune, un roman graphique constitué exclusivement de gravures de l’époque de la Commune de Paris (Éditions Delcourt, 2017-2019). Il l’a adapté dans un film d’animation (Arte France et Cinétévé, 2021, 1h30).

