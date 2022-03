LES DAMES – ENCORE FEMMES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LES DAMES – ENCORE FEMMES Clermont-l’Hérault, 8 mars 2022, Clermont-l'Hérault. LES DAMES – ENCORE FEMMES Clermont-l’Hérault

2022-03-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-08 21:00:00 21:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault EUR 5.5 À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, projection du film documentaire “Les Dames – Encore Femmes”, de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.

Célibataires, veuves ou divorcées, elles ont eu des enfants, des maris, un travail, une vie derrière elles… Cinq sexagénaires mènent un discret combat contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, projection du film documentaire “Les Dames – Encore Femmes”, de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.

Célibataires, veuves ou divorcées, elles ont eu des enfants, des maris, un travail, une vie derrière elles… Cinq sexagénaires mènent un discret combat contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif. cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 https://cinema-alainresnais.net/ À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, projection du film documentaire “Les Dames – Encore Femmes”, de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.

Célibataires, veuves ou divorcées, elles ont eu des enfants, des maris, un travail, une vie derrière elles… Cinq sexagénaires mènent un discret combat contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

LES DAMES – ENCORE FEMMES Clermont-l’Hérault 2022-03-08 was last modified: by LES DAMES – ENCORE FEMMES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 8 mars 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault