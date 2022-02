LES DAMES ENCORE FEMMES Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

LES DAMES ENCORE FEMMES

Cinéma Le Dunois Beaugency, le mardi 8 mars

Cinéma Le Dunois Beaugency, le mardi 8 mars à 18:00

Elles sont célibataires, veuves ou divorcées. Elles ont eu des enfants, des maris, un travail, elles ont une vie derrière elles mais surtout une vie à venir… LES DAMES – ENCORE FEMMES ouvre la porte sur l’intimité de cinq sexagénaires qui mènent au jour le jour un discret combat contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif.

Tarifs habituel

1h 21min / Documentaire De Stéphanie Chuat, Véronique Reymond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T19:30:00

