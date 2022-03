LES DAMES DE LA JOLIETTE / LE PETIT BAL RAÏ Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LES DAMES DE LA JOLIETTE / LE PETIT BAL RAÏ Friche belle de mai, 24 mars 2022, Marseille. LES DAMES DE LA JOLIETTE / LE PETIT BAL RAÏ

Friche belle de mai, le jeudi 24 mars à 20:00

Fortes et puissantes, elles nous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol. En effet, Les Dames de La Joliette croisent le fer et s’interpellent à coup de pandeiro, de tamureddu, de bongos. Pas de quartiers, les hommes ne seront pas épargnés. Femmes au travail, chants de guerre, poèmes d’amour, chants récoltés et revisités, compositions originales, Les Dames de La Joliette se veulent héritières de l’esprit de résistance et de vie de toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l’image de leurs illustres ainées du « Bastion des Dames » de Marseille qui défendirent courageusement la ville lors d’une invasion ennemie.

Entrée libre

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T23:00:00

