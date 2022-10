Les Dames de la Joliette – Fremas de Marsiho, 19 novembre 2022, .

Les Dames de la Joliette – Fremas de Marsiho



2022-11-19 – 2022-11-19

EUR Les Dames de La Joliette croisent le fer et s’interpellent à coup de pandeiro, de tamureddu, de bongos.

Pas de quartiers, les hommes ne seront pas épargnés. Femmes au travail, chants de guerre, poèmes d’amour, chants récoltés et revisités, compositions originales, Les Dames de La Joliette se veulent héritières de l’esprit de résistance et de vie de toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l’image de leurs illustres ainées du « Bastion des Dames » de Marseille qui défendirent courageusement la ville lors d’une invasion ennemie.



Chant et percussions :

● Maura Guerrera

● Annie Maltinti

● Sylvie Paz

● Kalliroi Raouzeou

● Nadia Tighidet



Lauréates du Prix des musiques d’ici et d’ailleurs 2021. Concert accueilli avec le soutien de la DRAC Paca.

Ces cinq reines de la méditerranée prêtent leurs voix et leurs sensibilités plurielles à des poétesses magnifiques. Fortes et puissantes, elles vous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol

