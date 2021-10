Les Dames de Choeur Sadirac, 15 octobre 2021, Sadirac.

Les Dames de Choeur 2021-10-15 – 2021-10-15

Sadirac Gironde Sadirac

3 EUR Concert organisé dans le cadre d’Octobre Rose .

Les Dames de Chœur – Ensemble vocal féminin.

Le vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin

La billetterie du spectacle sera reversée en totalité au profit de la Ligue contre le cancer Gironde dans le cadre d’Octobre Rose. Les Dames de Chœur vivent de leur passion du chant avec enthousiasme et ferveur : une quinzaine de femmes regroupées autour de l’amour de la musique et du chant polyphonique. Placées sous la direction de Marie-Cécile Robin-Héraud, artiste lyrique de talent, les Dames de Chœur se mobilisent avec la municipalité en proposant un concert dans le cadre de l’opération Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds au profit de la Ligue contre le Cancer Comité Gironde .

+33 5 56 30 62 29

Mairie Sadirac

dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT de l’Entre-deux-Mers