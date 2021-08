Paris Parc Floral de Paris île de France, Paris Les dahlias du Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les dahlias du Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris, 13 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 13 septembre 2021

de 14h à 14h45

gratuit

Live sur Instagram Chaque année, le Parc floral de Paris organise le Concours international du dahlia de la Ville de Paris. C’est une compétition annuelle qui permet d’admirer des variétés venues des quatre coins du monde. Ce jardin botanique possède un conservatoire de la fleur. Chaque année, les obtenteurs créent de nouvelles variétés. Elles sont exposées à l’occasion du concours international du dahlia organisé par le parc. Du dahlia type botanique au dahlia cactus en passant par le dahlia nain ou le dahlia pompon… Live sur Instagram Animations -> Autre animation Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (686m) 1 : Bérault (1232m)

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/parc-floral-de-paris-1 https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Animations -> Autre animation Paris nature;Plein air

Date complète :

2021-09-13T14:00:00+02:00_2021-09-13T14:45:00+02:00

Pascal Bonneau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris lieuville Parc Floral de Paris Paris