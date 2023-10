Venez comme vous êtes à la découverte de nos montagnes Les Cytises Seyne, 23 octobre 2023, Seyne.

Venez comme vous êtes à la découverte de nos montagnes 23 – 27 octobre Les Cytises Sur inscription (possibilité de prise en charge pour les publics éligibles à l’aide de l’État.

Les vacances d’automne arrivent à grand pas ! C’est bientôt l’heure de boucler ta valise pour une belle aventure aux Cytises ! Tu vas bientôt participer au séjour « Venez comme vous êtes à la découverte de nos montagnes » organisé par le SIVU Collines Durance au centre de vacances « Les Cytises » du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2023.

Tu rêves de découvrir la montagne et ses couleurs automnales à travers des jeux de piste ou bien une chasse au trésor ? Tu souhaites découvrir une meute de chiens de traineaux et partir en balade avec ces fabuleux chiens ? Ce séjour est fait pour toi ! Du mercredi au jeudi, tu auras l’occasion de faire connaissance avec la meute de chiens huskys de nos mushers, Ananda et Angélie. Caresses, câlins, soins et balades seront au programme de la semaine.

