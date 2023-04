Huskie’s Aventure Les Cytises, 17 avril 2023, Seyne.

Huskie’s Aventure 17 – 21 avril Les Cytises

Cani-randonnée : Du lundi au mercredi, tu auras l’occasion de faire connaissance avec la meute de chiens huskys de notre musher, Angélie. Caresses, câlins, dressage, soins et balades seront au programme de la semaine. Accompagnés de ces chiens qui ne demandent qu’à courir, nous partirons en balade en soirée et toute une journée !

Parc animalier de Serre-Ponçon : Entre ciel, montagnes et lac de Serre-Ponçon, nous t’invitons à partager un moment inoubliable entre émotions et sensations. Le jeudi, nous partirons à la journée découvrir les animaux de la montagne. Le matin, nous rencontrerons les soigneurs du parc pour une petite visite commentée. L’après-midi, nous assisterons à un spectacle de rapaces en vol libre et nous nourrirons les renards roux et les marmottes !

►LES AUTRES ACTIVITES : En plus des activités spécifiques, tu choisiras, chaque jour différentes activités : manuelles, sportives ou d’expression, veillées à thèmes, grand jeu …

L’équipe pédagogique du centre aura à cœur de te permettre de développer ta curiosité et ta créativité, de te donner le goût et le sens des responsabilités, de t’amener à une plus grande autonomie afin que tu puisses être véritablement acteur de tes vacances.

Tu auras la possibilité de proposer et de faire des choix d’activités. Tu seras partie prenante dans le séjour.

Les Cytises col de maure Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T08:00:00+02:00 – 2023-04-17T22:00:00+02:00

2023-04-21T08:00:00+02:00 – 2023-04-21T18:00:00+02:00

sport de nature animaux