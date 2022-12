MONTAGNE DE NEIGE Les Cytises, 20 février 2023, Seyne.

MONTAGNE DE NEIGE 20 – 24 février 2023 Les Cytises

Sur inscription et prix en fonction du QF de la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les Cytises col de maure Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une colonie de vacances à la montagne ne se limite pas aux pistes de ski. La montagne est un immense terrain de jeu, dont les recoins ne demandent qu’à être découverts. Raquettes aux pieds, les baroudeurs dans l’âme apprécient autrement une balade dans la neige à la conquête de sommets, de vallées et de forêts enneigées.

Glisser sur la poudreuse en luge ou en yooner est une autre manière de profiter des journées en plein air à la montagne. Sentir l’air frais fouetter le visage et voir défiler le paysage immaculé sous son manteau de neige offrent une expérience à tenter impérativement.

Mais il n’est pas nécessaire de s’équiper d’un quelconque matériel pour profiter des joies d’un séjour en montagne. Une partie de boule de neige et autres jeux s’improvisent facilement en compagnie des nouveaux amis que les enfants peuvent se faire dans une colonie de vacances à la montagne.

Patinage qui sera artistique ou pas à la station du col st Jean, la patinoire est souvent l’occasion de bons fous rires. Nous profiterons de notre présence sur la station pour découvrir le world mini-golf sous la neige, et la patinette « à crampons » des animations complètement différentes lorsqu’elles sont pratiquées sur le grand manteau blanc.

Nous passerons également une demi-journée dans un élevage d’Alpagas, après une séance de calinages et nourrissage des animaux à la fourrure douce et chaude, nous allons apprendre à carder et tisser la laine. Nous passerons du temps dans l’élevage de poneys avec Claire la responsable de cette exploitation qui ne manquera pas d’étoffer nos connaissances sur tous les animaux qui seront autour de nous.

Les Veillées : Tous les soirs une veillée jeux sera au programme et les plus courageux seront invités à découvrir la montagne de nuit, d’un pas feutré par la neige et lampe poche à la main ou sur le front. Nous partirons explorer la nature car la nuit tout change et les bruits sont différents. Nous sentirons la présence de ce monde secret et nous verrons les traces sous nos boots. Et notre séjour ne manquera pas de finir par la Boum, alors portez vos plus beaux atours.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T09:00:00+01:00

2023-02-24T17:00:00+01:00

Sivu collines durance