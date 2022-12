TOUT SCHUSS EN COLO ! Les Cytises, 12 février 2023, Seyne.

Sur inscription et prix en fonction du QF de la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les Cytises col de maure Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Votre enfant est un amateur de ski ou vous voulez l’initier aux plaisirs de la glisse, inscrivez-le à notre séjour où il partira à la décourverte des pistes de ski de la station du grand puy à Seyne. Tous les après-midi 2 heures de cours de ski seront proposés aux jeunes.

Guidé par des moniteurs de l’école de ski de la station, il va pouvoir apprendre en douceur dans un jardin dédié aux débutants puis progressivement suivant son niveau il partira à l’assaut des pistes bleues et vertes. Les plus expérimentés pourront se dispenser des cours de ski et skier librement avec nos animateurs.

Le matin, nous prendrons le temps de profiter du centre et de ses belles pentes environnantes grâce à la pratique du Yooner, des raquettes et bien-sûr de la luge. Des activités manuelles et artistiques seront également proposés aux plus frileux !

Le jeudi matin, une grand olympiade sera organisée avec course de luge, hockey en salle, concours de bonhomme de neige, parcours du combattant en raquettes et autres joyeusetés créées par vos animateurs pleins d’imagination.

Les Veillées : Tous les soirs une veillée jeux sera au programme et les plus courageux seront invités à découvrir la montagne de nuit, d’un pas feutré par la neige et lampe poche à la main ou sur le front. Nous partirons explorer la nature car la nuit tout change et les bruits sont différents. Nous sentirons la présence de ce monde secret et nous verrons les traces sous nos boots. Et notre séjour ne manquera pas de finir par la Boum, alors portez vos plus beaux atours.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T09:00:00+01:00

2023-02-17T17:00:00+01:00

Sivu collines durance