FUN SENSATION Les Cytises Seyne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Seyne

FUN SENSATION Les Cytises, 24 juillet 2022, Seyne. FUN SENSATION 24 – 31 juillet Les Cytises

sur inscription et prix en fonction du QF de la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les Cytises col de maure Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Un séjour d’introspection ou montagnes et activités fun sensation sont au coeur du séjour ►LES AUTRES ACTIVITES : En plus des activités spécifiques, tu choisiras, chaque jour différentes activités : manuelles, sportives ou d’expression, veillées à thèmes, grand jeu …

L’équipe pédagogique du centre aura à cœur de te permettre de développer ta curiosité et ta créativité, de te donner le goût et le sens des responsabilités, de t’amener à une plus grande autonomie afin que tu puisses être véritablement acteur de tes vacances.

Tu auras la possibilité de proposer et de faire des choix d’activités. Tu seras partie prenante dans le projet de séjour. Les Veillées : Tous les soirs

Pendant tout le séjour, l’équipe pédagogique s’attache à animer toutes les soirées par des veillées variées, dynamiques et entrainantes. Tout en respectant le rythme et la fatigue de chacun, les veillées se déroulent dans les salles d’activités du centre ou à l’extérieur selon le programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T09:00:00+02:00

2022-07-31T15:00:00+02:00 Sivu collines durance

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Seyne Autres Lieu Les Cytises Adresse col de maure Ville Seyne Age minimum 11 Age maximum 14 lieuville Les Cytises Seyne Departement Alpes-de-Haute-Provence

Les Cytises Seyne Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seyne/

FUN SENSATION Les Cytises 2022-07-24 was last modified: by FUN SENSATION Les Cytises Les Cytises 24 juillet 2022 Les Cytises Seyne Seyne

Seyne Alpes-de-Haute-Provence