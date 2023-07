Les Cygnes sauvages / Les Contes de la Maison Ronde Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Cygnes sauvages / Les Contes de la Maison Ronde Maison de la Radio et de la Musique Paris, 17 février 2024, Paris. Le samedi 17 février 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. payant De 7 à 20€. Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert avec le Chœur de Radio France. Un roi, père de onze garçons et d’une fille, épouse en secondes noces une marâtre qui déteste tellement les enfants qu’elle les maudit et les métamorphosa en cygnes : Les Cygnes sauvages de Carl Reinecke puisent chez Hans Christian Andersen et dans le romantisme allemand, avec quelques envolées poétiques chez Schubert. Quand le Chœur se fait conteur. CARL REINECKE / ANDERSEN

Les Cygnes sauvages ÉRIC RUF récitant

CAROLINE MARTY piano

DAVID LOOTVOET harpe

YAN LEVIONNOIS violoncelle

HERVÉ JOULAIN cor

JEAN-MICHEL TAVERNIER cor

CHŒUR DE RADIO FRANCE

LIONEL SOW direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/les-cygnes-sauvages/les-contes-de-la-maison-ronde contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228875457180

