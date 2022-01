Les curiosités architecturales de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Les curiosités architecturales de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc, 9 mars 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Les curiosités architecturales de Chamonix Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc

2022-03-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-09 16:00:00 16:00:00 Place de l’église Eglise Saint Michel

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 14 14 Découvrir la richesse et la variété des divers courants architecturaux de Chamonix contact@visites-guides-74.fr +33 6 07 21 51 90 http://www.blogdechristineachamonix.fr/ Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Place de l'église Eglise Saint Michel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Place de l'église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc