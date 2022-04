Les curieux jeudis – El Botinière – Selim Ben Safia Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les curieux jeudis – El Botinière – Selim Ben Safia Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Sur réservation : 02 40 93 30 97 "El Botinière" est le nom d'un cabaret mythique de Tunis, où se croisent le glauque comme le sublime, le sentiment de liberté mais aussi des souffrances. Dans cette création, le chorégraphe tunisie Selim Ben Safia, éclaire les côtés sombres d'une société "arabo-musulmane patriarcale et schizophrénique". Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 0240933097 https://ccnnantes.fr/fr/events/el-botiniere-selim-ben-safia

