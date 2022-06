Les curieuses matinées: participez, bougez, créez ! Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne

Les curieuses matinées: participez, bougez, créez ! Aubagne, 22 juin 2022, Aubagne. Les curieuses matinées: participez, bougez, créez ! Les Aires Saint Michel Centre d’art contemporain les Pénitents Noirs Aubagne

2022-06-22 – 2022-06-22 Les Aires Saint Michel Centre d’art contemporain les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Pour enfant à partir de 6 ans accompagnés et adultes Une matinée privilégiée dans le centre d’art pour découvrir, expérimenter, participer, créer autour des thématiques de la danse, de l’expression corporelle ou graphique. chapelle.penitents@aubagne.fr +33 4 42 18 17 26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr/ Pour enfant à partir de 6 ans accompagnés et adultes Les Aires Saint Michel Centre d’art contemporain les Pénitents Noirs Aubagne

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 13400, Aubagne Autres Lieu Aubagne Adresse Les Aires Saint Michel Centre d'art contemporain les Pénitents Noirs Ville Aubagne lieuville Les Aires Saint Michel Centre d'art contemporain les Pénitents Noirs Aubagne Departement 13400

Aubagne Aubagne 13400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Les curieuses matinées: participez, bougez, créez ! Aubagne 2022-06-22 was last modified: by Les curieuses matinées: participez, bougez, créez ! Aubagne Aubagne 22 juin 2022 13400 Aubagne

Aubagne 13400