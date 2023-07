Chasse aux indices dans Trouville Les Cures Marines Trouville-sur-Mer, 1 janvier 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Partez à la découverte de Trouville-sur-Mer à travers une chasse aux trésors complétée d’une enquête vous embarquant dans le centre et ses merveilles. Des épreuves vous attendent sur votre parcours pour pimenter l’animation.

Votre mission : réussir ces épreuves, pour récolter de précieux indices sur l’affaire à élucider. Une fois toutes les épreuves réussies et les indices décortiqués, il vous faudra ensuite mettre au point une théorie sur l’affaire en cours.

Jeu en équipes, environ 2h d’animation, à partir de 20 personnes, tarif en fonction du nombre de participants..

Les Cures Marines

Discover Trouville-sur-Mer through a treasure hunt completed with an investigation taking you into the center and its wonders. Tests are waiting for you on your way to spice up the animation.

Your mission: to succeed in these tests, to collect precious clues on the case to be solved. Once you have passed all the tests and the clues have been analysed, you will then have to develop a theory on the case in progress.

The game is played in teams and lasts about 2 hours. The price depends on the number of participants.

Descubra Trouville-sur-Mer a través de una búsqueda del tesoro completada con una investigación que le adentrará en el centro y sus maravillas. En el camino le esperan pruebas para animar la animación.

Tu misión: superar con éxito estas pruebas para reunir valiosas pistas sobre el caso que hay que resolver. Una vez superadas todas las pruebas y analizadas las pistas, tendrás que elaborar una teoría sobre el caso.

El juego se juega por equipos, con un mínimo de 20 personas, y el precio depende del número de participantes.

Entdecken Sie Trouville-sur-Mer auf einer Schatzsuche, die durch eine Untersuchung ergänzt wird, die Sie durch das Zentrum und seine Wunder führt. Auf Ihrem Weg erwarten Sie Herausforderungen, die das Ganze noch spannender machen.

Ihre Aufgabe ist es, diese Prüfungen zu bestehen, um wertvolle Hinweise auf den zu lösenden Fall zu erhalten. Wenn Sie alle Aufgaben bestanden und alle Hinweise gesammelt haben, müssen Sie eine Theorie über den Fall entwickeln.

Teamspiel, ca. 2 Stunden Animation, ab 20 Personen, Preis je nach Teilnehmerzahl.

