le jeudi 26 août à Musée de l'Outil

L’abeille, le bourdon et leurs amis sont les messagers des fleurs. Par l’intermédiaire de jeux et d’observations, familiarise toi avec l’univers des cupidons sauvages ou domestiques et découvre comment, grâce à eux, fleurs femelles et fleurs mâles se rencontrent. Apprends à favoriser ces pollinisateurs dans ton jardin avec la préparation de bombes à graines. Par l’association LA SEVE. [http://www.seve-asso.fr/](http://www.seve-asso.fr/)

1,5€ sur inscription (jauge limitée)

Musée de l'Outil Rue de la mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T15:00:00;2021-08-26T15:30:00 2021-08-26T17:00:00

