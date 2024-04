Les Cultures et les sens Jardin Béatrix de Provence Draguignan, vendredi 31 mai 2024.

Les Cultures et les sens Les Cultures et les sens est une installation pour une synergie des 5 Sens. C’est une résonance poétiquement ludique et constructive qui a pour but de façonner une épopée du temps long. L’exposition … 31 mai – 2 juin Jardin Béatrix de Provence Évènement public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T17:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Les Cultures et les sens est une installation pour une synergie des 5 Sens. C’est une résonance poétiquement ludique et constructive qui a pour but de façonner une épopée du temps long. L’exposition de cette oeuvre textile et sonore est une pensée pour le territoire PACA après la précédente pièce Opéra varois.

Un événement artistique et visuel qui présente des motifs superposés comme s’exerçant en symboles de victoire et de triomphe de la vie. Cette expérience des sens dans le cadre du Jardin Béatrix de Provence donnera du sens au sens pour la fête des jardins et son 23ème événement de saison.

Jardin Béatrix de Provence place st Clair, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632645000 https://michaelmagne.com/ https://dragoban.webador.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://dragoban.webador.fr/ »}] Jardin Béatrix de Provence Place St Clair

©Michaël_Magne