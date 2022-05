Les Cultivés Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

« Les cultivés » sont un ensemble de jeux ludiques et pédagogiques pour initier et sensibiliser aux pratiques du jardinage. Ils permettent de découvrir la diversité du jardin et les interactions du monde vivant qui s’y loge. Jeux de table en bois, tout public, par Aurélie Marzoc Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

