Rencontre : L'intermittence du spectacle Samedi 18 février, 14h00 Les Cuizines / Chelles / 77

Gratuit sur réservation

Avec Daniel Sneed Les Cuizines / Chelles / 77 38 rue de la haute borne 77500 chelles Le Mont-Chalâts Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France Cette table ronde vous fera découvrir toutes les facettes de l’intermittence : le dispositif depuis sa création, les conditions générales d’accès au statut, ses avantages et inconvénients, la mise en perspective des pratiques artistiques et techniques ainsi que d’ autres aspects sociaux des métiers de musicien et de technicien.

2023-02-18T14:00:00+01:00

2023-02-18T18:00:00+01:00

