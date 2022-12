Stage : la voix dans les musiques actuelles amplifiées Les Cuizines / Chelles / 77, 21 janvier 2023, Chelles.

Stage : la voix dans les musiques actuelles amplifiées Samedi 21 janvier 2023, 10h00 Les Cuizines / Chelles / 77

7€ adhérent / 12€ plein tarif

Animé par Emilie Domergue

Les Cuizines / Chelles / 77 38 rue de la haute borne 77500 chelles Le Mont-Chalâts Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France

Dans ce stage seront abordées les spécificités de la voix utilisée dans différentes stylistiques, sur un plan physiologique, théorique et technique. De la prise de conscience de sa respiration et de son corps, en passant par la découverte du masque et de nos possibilités vocales, des effets vocaux jusqu’à la saturation, nous tenterons de comprendre les placements utilisés dans les musiques actuelles amplifiées. En s’appuyant sur des exercices individuels et en groupe, vous développerez votre maîtrise vocale afin de trouver votre voix, devenir autonome et faire vos propres choix artistiques.

Évoluant dans la musique depuis bientôt 15 ans, Émilie Domergue a un parcours riche et éclectique, lui permettant d’intervenir sur plusieurs terrains. Elle est diplômée du Studio des Variétés sur la formation de formateur en 2005. Venant d’une culture musicale rock et après avoir travaillé avec David Féron, elle s’est d’abord spécialisée dans la pratique de la voix saturée. Également musicienne (batterie, guitare, jamman…) elle a très vite été sollicitée pour travailler autant avec des chanteurs, que des musiciens, groupes, pour des dispositifs d’accompagnement et d’aide au développement avec des interventions en technique vocale, coaching scène, voix saturées…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00