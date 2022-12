Jam Session Les Cuizines / Chelles / 77 Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Jam Session Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Les Cuizines / Chelles / 77

Entrée libre

C’est le rendez-vous pour ceux qui prennent plaisir à improviser et à revisiter les standards Les Cuizines / Chelles / 77 38 rue de la haute borne 77500 chelles Le Mont-Chalâts Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France C’est le rendez-vous pour ceux qui prennent plaisir à improviser et à revisiter les standards ! Si tu veux faire des rencontres musicales improbables, expérimenter de nouveaux sons ou tout simplement passer un bon moment, rejoins-nous avec ta voix, ta guitare, ta basse ou ton instrument fétiche en mains. Aucun niveau requis, il suffit d’amener son instrument et de se lancer.

+ Vernissage de l’exposition La Ferme Électrique : De la sueur et du foin de Sael Darrig et pot à 20h

