Bianca Costa + Juste Shani @ LES CUIZINES
Vendredi 8 décembre, 20h30
Les Cuizines
Chelles

Les Cuizines présentent :

Bianca Costa + Juste Shani

— trap / rap fr

► https://www.lescuizines.fr/events/bianca-costa/

► En ligne : Site Web des Cuizines / FNAC / See Tickets / Pass Culture

► Sur place : Paiement en espèces / chèques / CB

► Carte concert / Carte musicien.e 13€

► Étudiant.e / demandeur.euse d’emploi 16€

► Tarif plein 18€

— BIANCA COSTA

Nouvelle star de la trap, Bianca Costa injecte la douceur de la bossa nova à des chansons très personnelles, traits d’union entre la France et son Brésil natal. Un mariage inédit qui raconte un parcours de vie : Bianca Costa est née à Florianópolis, au Brésil, avant de déménager au Portugal puis en France. Une histoire qu’elle raconte dans Partout & nulle part en 2021, première chanson interprétée exclusivement en français.

Les huit titres de son premier EP, « Florianópolis », mélangeaient allègrement les langues, mais aussi les styles : trap, bossa et baile funk associés en un mix inédit. Depuis, cette nouvelle vague n’a fait que grandir, au fil des sorties et d’apparitions très remarquées, notamment dans les grands festivals de l’été.

► https://www.facebook.com/jstcallmebibi

► https://www.instagram.com/biancacosta/

► https://www.youtube.com/watch?v=YUdWHkgFpXU

— JUSTE SHANI

Trop smart pour être rappeuse et trop street pour être mannequin. Juste Shani incarne la classe et l’excellence. Avec l’éloquence de sa plume, c’est la nouvelle marquise du Rap Français. Dans ses textes, l’artiste réussit le tour de force de porter à la fois un message noble et les tournures impertinentes d’une femme totalement en phase avec sa génération. Étoile montante elle a déjà fait sa place sur scène aux côtés de seigneurs légendaires en assurant la première partie du groupe IAM à l’Olympia.

► https://www.facebook.com/justeshani

► https://www.instagram.com/juste_shani/

► https://www.youtube.com/watch?v=3oJD-T1WUMY

Pour les fans de : Chilla, Meryl, Lala&Ce

En partenariat avec LFSM (Les Femmes s’en Mêlent) dans le cadre de notre mois « Toutes en scène » dédié à la visibilité des artistes féminines sur scène.

En partenariat avec Radio Neo.

ACCÈS

En train

► Depuis Paris : Arrêt Gare de Chelles Gournay RER E ou ligne P depuis Gare de l’Est (12 min de Paris), puis bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne

En voiture

► 2 Parkings à proximité de la salle

En bus

► Depuis Chelles : bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne, bus 6 arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Claye-Souilly : bus 4s, arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Courtry : bus 9s, arrêt Jehan de Chelles

+ D’INFOS

✗ Ouverture des portes à 20h15

✗ Gel hydroalcoolique sur place

✗ Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

Les Cuizines

Scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles

38 rue de la haute Borne

77500 Chelles

Inaugurée en 2002, les Cuizines est la scène conventionnée musiques actuelles de Ville de Chelles. Dotée d'une capacité d'accueil de 270 places debout, elle s'ancre dans le paysage culturel local grâce à une programmation de concerts aux styles musicaux divers (rock, blues, jazz, chanson, reggae, musiques électroniques, rap etc…). Ont ainsi pu être accueillis des artistes comme Gaël Faye, Naive New Beaters, Flavia Coelho, Vianney, Columbine, Videoclub …

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

