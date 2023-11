Sheldon + Shien (75e Session) @ LES CUIZINES Les Cuizines Chelles, 2 décembre 2023, Chelles.

Sheldon + Shien (75e Session) @ LES CUIZINES Samedi 2 décembre, 20h30 Les Cuizines 13/16/18

Les Cuizines présentent :

Sheldon + Shien (75e Session)

— Rap Fr

______________________

BILLETTERIE

► https://www.lescuizines.fr/events/sheldon-shien/

► En ligne : Site Web des Cuizines / FNAC / See Tickets / Pass Culture

► Sur place : Paiement en espèces / chèques / CB

► Carte concert / Carte musicienne 13€

► Étudiant.e / demandeur.euse d’emploi 16€

► Tarif plein 18€

______________________

— SHELDON

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision. Compositeur et multi-instrumentiste, ses multiples casquettes lui ont permis de créer un univers original au coeur du volcan créatif qu’est son collectif. Sheldon pense chaque projet de manière holistique, travaillant autant l’écriture que la composition et la production.

En cinq EP et deux albums, Lune Noire (2019) et Spectre (2021), Sheldon a développé une plume à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre une réalité mélancolique et des rêves habités de fantastique, riches en métaphores et en images.

► https://www.instagram.com/sheldragon/

► https://www.youtube.com/watch?v=YQsbOeZkL4o

— SHIEN

En juin 2022 Shien, membre du collectif 75e Session, sort son premier EP solo : Neige. Après une série de singles qui lèvent un premier voile sur l’univers du rappeur, on découvre sept titres de trap organique, vaporeuse et épurée sur lesquels il explore avec flegme les sujets qui le hantent : la fatalité, le passage du temps et la mort. Mais on y retrouve aussi l’humour qui caractérise son travail et permet de contre balancer en amenant un sentiment de doux-amer à ce projet, un équilibre entre introspection et second degré.

Produit par Shien lui-même et par ses proches du collectif 75e Session Sheldon, Yung.Coeur, Vidji Stratega (Fixpen Sill) ainsi que d’Epektase, Neige est un premier projet aux couleurs intimes où l’écriture incisive de l’artiste nous dépeint avec justesse et ironie les images de son quotidien.

► https://www.instagram.com/shien.nera/

► https://www.youtube.com/watch?v=PWHSJBuVedM

En partenariat avec Radio Neo

Pour les fans de : Jeune Mort, Fixpen Sill, Prince Waly

______________________

ACCÈS

En train

► Depuis Paris : Arrêt Gare de Chelles Gournay RER E ou ligne P depuis Gare de l’Est (12 min de Paris), puis bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne

En voiture

► 2 Parkings à proximité de la salle

En bus

► Depuis Chelles : bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne, bus 6 arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Claye-Souilly : bus 4s, arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Courtry : bus 9s, arrêt Jehan de Chelles

______________________

+ D’INFOS

✗ Ouverture des portes à 20h15

✗ Gel hydroalcoolique sur place

✗ Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

__________________

Les Cuizines

Scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles

38 rue de la haute Borne

77500 Chelles

Les Cuizines 38 rue de la haute borne 77500 Chelles Chelles 77500 Le Mont-Chalâts Seine-et-Marne Île-de-France 0160930470 https://www.lescuizines.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lescuizines.fr/events/sheldon-shien/ »}] [{« link »: « https://www.lescuizines.fr/events/sheldon-shien/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@sheldragon) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/402828351_1488883378556306_1170303620415627597_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=2q7vGXdaEIAAX9I9HK_&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfAVMTv6BDgLxTcOcoeP_P0Tjjd-H3zGZtevzSg5KlsCpg&oe=6562DD59 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/sheldragon/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/sheldragon/ »}, {« data »: {« author »: « 75e Session », « cache_age »: 86400, « description »: « /// EN TOURNu00c9E EN FRANCE / BELGIQUE / SUISSE / CANADA: nu23e9u23e9u23e9 https://lnkfi.re/sheldonn »u00celot » nouvel album de Sheldon disponible partout:nu23e9u23e9u23e9 https://ffm.bio/sheldonnCD & Vinyles disponible ici:nu23e9u23e9u23e9 https://www.Sheldon75.frnnn-Composu00e9 par Epektasen-Arrangements par Sheldonn-Mix: Sheldon aux Studios Winslown-Master: EpektasennRu00e9alisu00e9 par TKSH (Arnaud Vieron & Ju00e9ru00e9my Beaudet)nProduit par La Barone et TKSH nChef opu00e9rateur: Antoine Dugnen3D/VFX: Paul Marchalnu00c9talonnage: Yanis AarroufnMontage: Arnaud VieronnTitrage/Graphisme: Guillaume GuisadonProducteur TKSH: Matthias PichardnProducteur La Barone: Alexis Peilletnnnu25ba https://www.Twitch.com/Sheldon_Winslownu25ba https://www.Instagram.com/Sheldragonnu25ba https://www.Instagram.com/75eSessionnn#u00celot », « type »: « video », « title »: « Sheldon – BROUILLARD (u00ceLOT dispo partout) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YQsbOeZkL4o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YQsbOeZkL4o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCo1zHzOv9O6JuT-jGp_flKw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YQsbOeZkL4o »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@shien.nera) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/399695608_707114387685001_3080865420426657855_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=JGp0Qm4K908AX9xlIEs&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBVDcDYTm74mNDiPNzO_B89lRWUC25GzScD6yzwXjwfJg&oe=6563A78A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/shien.nera/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/shien.nera/ »}, {« data »: {« author »: « 75e Session », « cache_age »: 86400, « description »: « Deuxiu00e8me extrait de NEIGE, le premier projet de Shien disponible partout. nu23e9u23e9u23e9 https://distrokid.com/hyperfollow/shien/neige-2nnRu00e9alisu00e9 par Bonne CamenDOP: Virgil HombachnGraphics: Louise LavergnenStylist: Romane RochenActeurs: Faustine Koziel / Jean-Christophe Leothier / Philippe LlorcanPhotographe: Armand VauchernnMerci u00e0 XXOnnProduit par Yung.Coeur & ShiennMix/Master: Sheldon & Shien au Studio Winslownnu25ba www.Instagram.com/Shien.Neranu25ba www.Instagram.com/75eSessionnn#NEIGE », « type »: « video », « title »: « Shien – Crocodile Dundee », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/PWHSJBuVedM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=PWHSJBuVedM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCo1zHzOv9O6JuT-jGp_flKw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=PWHSJBuVedM »}] naugurée en 2002, les Cuizines est la scène conventionnée musiques actuelles de Ville de Chelles. Dotée d’une capacité d’accueil de 270 places debout, elle s’ancre dans le paysage culturel local grâce à une programmation de concerts aux styles musicaux divers (rock, blues, jazz, chanson, reggae, musiques électroniques, rap etc…). Ont ainsi pu être accueillis des artistes comme Gaël Faye, Naive New Beaters, Flavia Coelho, Vianney, Columbine, Videoclub …

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

rap fr rap