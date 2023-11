Seule la musique peut me toucher @ Les Cuizines Les Cuizines Chelles, 25 novembre 2023, Chelles.

Seule la musique peut me toucher @ Les Cuizines Samedi 25 novembre, 17h30 Les Cuizines Entrée sur base de dons libres à partir de 2€

Les Cuizines présentent :

« Seule la musique peut me toucher »

En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les groupes des Cuizines se mobilisent.

✊ Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes constitue l’une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l’une des moins signalées en raison de l’impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l’entourent. Dans notre pays, certains chiffres font froid dans le dos : en 2022, 147 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire.

✊ Profitons de cette journée pour dénoncer, pour rassembler et pour agir.

Plus de 6h de concerts vous sont proposés sur base de dons libres à partir de 2€. (attention espèces uniquement)

Les fonds récoltés seront reversés à l’association AVIMEJ au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette action est menée conjointement avec l’association AVIMEJ (77) et Les femmes s’en Mêlent. Avec le soutien de Consentis.

______________________

PROGRAMMATION

LAÏKA (pop groove)

Quatuor aux ambiances planantes et entrainantes, Laïka propose une formation originale composée de trois claviers, un chant et une batterie prête à vous transporter.

CHEPTEL (folk/rock alternatif)

Le style éclectique et expérimental du duo Ibrahim-Enzo s’inscrit dans la relève du genre rock alternatif et a pour ambition d’en changer les règles.

POLIAN (rap)

Ça commence par une nuit dehors, il fait froid et il pleut… Le rappeur Polian entraine ceux qu’il croise dans le quotidien d’un hall de quartier de banlieue Parisienne.

WITCHORIOUS (métal doom)

Witchorious, c’est une atmosphère sombre et planante, une plongée dans les ténèbres de l’esprit, où même les plus aventureux resteront sans réponses.

DARKJOY (folk/dark pop)

Darkjoy écrit et compose des ballades de guitare et nous invite dans une intimité où se mêlent spleen et tendresse, et qui s’exprime sur des airs aux accents contemplatifs.

FAUSTINE DO (vox & drum)

Artiste scénique polyvalente, mais aussi autrice, compositrice et scénographe, elle propose un projet personnel à base de poèmes, d’une batterie et des tonnes de voix.

INA-ICH (piano voix)

L’univers d’Ina-Ich c’est un rock électro sombre étonnant et détonnant. Et c’est au son d’une ballade au piano inédite qu’elle nous portera dans son univers.

HOUSE OF BRASS (électro-house brass)

Un saxophone, une trompette, des synthétiseurs et une batterie leur suffisent pour redéfinir la musique électronique tout en honorant ses racines.

FRUNKY (funk)

De Brassens à Dion, en passant par Sanson et Gainsbourg, Frunky s’amuse à réarranger des incontournables pour vous faire danser, chanter et vibrer avec eux.

► Toutes les infos :

https://www.lescuizines.fr/events/seule-la-musique-peut-me-toucher/

______________________

ACCÈS

En train

► Depuis Paris : Arrêt Gare de Chelles Gournay RER E ou ligne P depuis Gare de l’Est (12 min de Paris), puis bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne

En voiture

► 2 Parkings à proximité de la salle

En bus

► Depuis Chelles : bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne, bus 6 arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Claye-Souilly : bus 4s, arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Courtry : bus 9s, arrêt Jehan de Chelles

______________________

+ D’INFOS

✗ À partir de 17h30

✗ entrée libre sur base de dons libres à partir de 2€

✗ Pensez à emmener vos pièces, seules les espèces peuvent être acceptées

✗ Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

__________________

Les Cuizines

Scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles

38 rue de la Haute Borne

77500 Chelles

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

