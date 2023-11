Coline Rio + Sisterhood Project Les Cuizines Chelles, 24 novembre 2023, Chelles.

Les Cuizines présentent :

Coline Rio + Sisterhood

— chanson pop / electro

— Cette date était initialement prévu le vendredi 14 avril 2023 au Cuizines et a été reportée au 24 novembre 2023. Les billets déjà achetés restent valables pour cette nouvelle date.

— COLINE RIO

Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline Rio se dévoile dans un registre plus intime et poétique avec son projet solo. Se livrant avec sincérité et délicatesse, elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses textes en français. À travers son univers mélodique et cinématographique, on peut distinguer des influences venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson. Sorti en 2022, le premier EP de Coline Rio promet un voyage singulier au cœur de la chanson française et de la musique électro-acoustique.

— Sisterhood Project

La musique de Sisterhood Project est une main de velours dans un gant de fer. Marie et Doo se sont rencontrées en 2018 pour fonder le projet, et ont commencé à travailler sur l’écriture de leur premier album « Sisterhood »: des portraits et histoires de femmes aussi divers que les styles musicaux explorés.

Pour 2022, elles sortent un nouvel album: “Garden of Delights”, une oeuvre éco-féministe qui invite à l’union et au partage. Pour ce projet, Marie et Doo ne s’interdisent rien.

La complémentarité artistique des deux femmes leur permet d’étendre le champ des possibles à un univers dense, charnel, électrique. Lorsqu’elles créent, elles ne sont pas dans un studio, mais dans un laboratoire.

Pour les fans de : Pomme, November Ultra, Aloïse Sauvage

En partenariat avec LFSM (Les Femmes s’en Mêlent) dans le cadre de notre mois « Toutes en scène » dédié à la visibilité des artistes féminines sur scène.

En partenariat avec Radio Neo.

Les Cuizines
Scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles
38 rue de la haute Borne
77500 Chelles







« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=SM2fQWSarUI »}] naugurée en 2002, les Cuizines est la scène conventionnée musiques actuelles de Ville de Chelles. Dotée d’une capacité d’accueil de 270 places debout, elle s’ancre dans le paysage culturel local grâce à une programmation de concerts aux styles musicaux divers (rock, blues, jazz, chanson, reggae, musiques électroniques, rap etc…). Ont ainsi pu être accueillis des artistes comme Gaël Faye, Naive New Beaters, Flavia Coelho, Vianney, Columbine, Videoclub …

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

