La Valette-du-Var La Valette-du-Var La Valette-du-Var, Var Les cuisines du Sud La Valette-du-Var La Valette-du-Var Catégories d’évènement: La Valette-du-Var

Var

Les cuisines du Sud La Valette-du-Var, 10 septembre 2021, La Valette-du-Var. Les cuisines du Sud 2021-09-10 – 2021-09-12

La Valette-du-Var Var La Valette-du-Var Trois jours dédiés à la gastronomie de Provence et de l’arc méditerranéen autour de chefs étoilés. Démonstrations, animations, ateliers sucrés et salés. +33 4 94 23 62 06 http://www.lavalette83.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: La Valette-du-Var, Var Autres Lieu La Valette-du-Var Adresse Ville La Valette-du-Var lieuville 43.13738#5.98301