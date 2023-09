Journées Européennes du Patrimoine: Observez le ciel étoilé Les Crozes Gigouzac, 16 septembre 2023, Gigouzac.

Gigouzac,Lot

Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à une observation du ciel à l’œil nu ou avec les instruments du club d’astronomie de Gigouzac.

Description et découverte des constellations, la planète Saturne sera également observable ce soir là.

Nous ferons observer également des galaxies, des nébuleuses planétaires, des amas globulaires….

2023-09-16 21:00:00 fin : 2023-09-16 23:59:00. EUR.

Les Crozes Observatoire des Crozes

Gigouzac 46150 Lot Occitanie



For the European Heritage Days, take part in an observation of the sky with the naked eye or with the instruments of the Gigouzac Astronomy Club.

The constellations will be described and discovered, and the planet Saturn will also be observable that evening.

We’ll also be showing galaxies, planetary nebulae, globular clusters…

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, participe en una observación del cielo a simple vista o con los instrumentos del Club de Astronomía de Gigouzac.

Se describirán y descubrirán las constelaciones, y el planeta Saturno también podrá observarse esa tarde.

También le mostraremos galaxias, nebulosas planetarias y cúmulos globulares…

Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes an einer Himmelsbeobachtung mit bloßem Auge oder mit den Instrumenten des Astronomieclubs Gigouzac teil.

Beschreibung und Entdeckung der Konstellationen, der Planet Saturn wird an diesem Abend ebenfalls zu beobachten sein.

Wir werden auch Galaxien, planetarische Nebel, Kugelsternhaufen… beobachten lassen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot