DEGUSTATION NOCTURNE Les Crozes Agel, 2 décembre 2023, Agel.

Agel,Hérault

Afin de fêter la période des foires au vin, venez profitez d’une dégustation en nocturne.

Lors de cette soirée un food-truck régalera nos visiteurs

….Plus on est de fous plus on rit !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Les Crozes

Agel 34210 Hérault Occitanie



Visitors and wine lovers come and meet our magnificent terroir and our passionate people!

3 choices: Simple visit, Barrel visit or Gourmet visit!

Let yourself be tempted!

Visitantes y amantes del vino vengan a conocer nuestro magnífico terruño y a nuestra gente apasionada

3 opciones: ¡visita sencilla, visita a la barrica o visita gastronómica!

¡Déjese tentar!

Besucher und Weinliebhaber können hier unser wunderschönes Terroir und unsere leidenschaftlichen Menschen kennenlernen!

3 Möglichkeiten: einfache Besichtigung, Barrique-Besichtigung oder Gourmet-Besichtigung!

Lassen Sie sich verführen!

