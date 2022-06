Les croqueurs d’histoires Tarnos, 13 juillet 2022, Tarnos.

Les croqueurs d’histoires

2022-07-13 10:30:00 – 2022-07-13 11:00:00

EUR Connais-tu Émile ? Ce petit garçon espiègle, tour à tour râleur, têtu, loufoque et tellement… drôle !, créé par Vincent Cuvellier et dessiné par Ronan Badel.

5 histoires rigolotes et mises en musique à écouter les yeux fermés.

Rendez-vous le mercredi 13 juillet de 10h30-11h à la médiathèque de Tarnos.

Entrée libre. 4 ans et +.

+33 5 59 64 43 34

