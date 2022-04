Les Croqueurs d’histoires en pyjama : Voguons sur les flots, 26 avril 2022, .

Les Croqueurs d’histoires en pyjama : Voguons sur les flots

2022-04-26 18:30:00 – 2022-04-26 19:15:00

EUR Plongez dans nos lectures de mers et d’océans, accompagnées par l’Ecole municipale de Musique.

Pyjama exigé, doudou conseillé, parent toléré. Pour les 4 ans et plus.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Réservation dès le 12 avril

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos.

