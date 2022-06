Les croqueurs d’histoires

Les croqueurs d’histoires, 19 juillet 2022, . Les croqueurs d’histoires



2022-07-19 10:30:00 – 2022-07-19 11:15:00 EUR Plongez dans nos lectures de mers et d’océans, accompagnées par Muriel Dupin, professeur à l’École de Musique. Un croqueur d’histoires d’été exceptionnel avec ou sans pyjama. Doudou conseillé.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Rendez-vous le mardi 19 juillet de 10h30 à 11h15.

Entrée libre. 4 ans et +. Plongez dans nos lectures de mers et d’océans, accompagnées par Muriel Dupin, professeur à l’École de Musique. Un croqueur d’histoires d’été exceptionnel avec ou sans pyjama. Doudou conseillé.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Rendez-vous le mardi 19 juillet de 10h30 à 11h15.

Entrée libre. 4 ans et +. Plongez dans nos lectures de mers et d’océans, accompagnées par Muriel Dupin, professeur à l’École de Musique. Un croqueur d’histoires d’été exceptionnel avec ou sans pyjama. Doudou conseillé.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Rendez-vous le mardi 19 juillet de 10h30 à 11h15.

Entrée libre. 4 ans et +. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville