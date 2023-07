Stage de cirque Les Croqueurs de Pavés Chalette-sur-loing Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Stage de cirque Les Croqueurs de Pavés Chalette-sur-loing, 10 juillet 2023, Chalette-sur-loing. Stage de cirque 10 – 14 juillet Les Croqueurs de Pavés Les Croqueurs de Pavés vous accueille pour leur stage d’été. Venez découvrir et progresser dans les arts du cirque. Découvrez des exercices d’acrobatie, de souplesses ou d’équilibres. Les Croqueurs de Pavés 14 Rue Roger Salengro, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:30:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement: Chalette-sur-loing

Lieu
Les Croqueurs de Pavés
Adresse 14 Rue Roger Salengro, Chalette-sur-loing
Ville Chalette-sur-loing

