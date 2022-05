Les croqueurs de pages Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent Deux-Sèvres EUR Rejoignez notre comité de lecture afin de découvrir de nouveaux horizons littéraires…en toute convivialité ! Découvrez, échangez et votez. Le réseau de lecture Thouarsais participe au Festival: Lectures Européennes de Cognac qui cette année fait cap sur le sud de l’Europe à la (re)découverte du Portugal. Découvrez les romans sélectionnés et participez au “Prix des lecteurs” en votant pour celui que vous aurez préféré.

Public Adolescents /Adultes Littératures européennes Cognac

