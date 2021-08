les CROODS 2 une nouvelle ère Cinéma d’Erquy, 19 août 2021, Erquy.

les CROODS 2 une nouvelle ère

Cinéma d’Erquy, le jeudi 19 août à 15:30

Durée : 1h 36min Réalisateur :Joel Crawford **Synopsis** : Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne.Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres

animation famille

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor



2021-08-19T15:30:00 2021-08-19T17:00:00