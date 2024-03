Les Croisi’Quais Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic, lundi 8 juillet 2024.

Les Croisi’Quais Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de jongleurs, musiciennes, chanteurs, dans… 8 juillet – 19 août, les lundis Sur les quais 44490 Le croisic Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T21:00:00+02:00 – 2024-07-09T07:00:00+02:00

Fin : 2024-08-19T21:00:00+02:00 – 2024-08-20T07:00:00+02:00

Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de jongleurs, musiciennes, chanteurs, danseuses, acrobates, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation.

Sur les quais 44490 Le croisic Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-croisi-quais-le-croisic.html »}]

CULTURE FAMILLE