Les croisières musicales de l’Erdre #3- La Belle Époque invite Cheramy Pont de la Motte Rouge, 12 septembre 2021, Nantes.

2021-09-12

Horaire : 16:00 20:30

Gratuit : non 19.90 € / 21.90 € / 24,90 € (une consommation comprise) BILLETTERIE : helloasso.com

Croisière musicale sur l’Erdre, organisée par La Belle Époque, en partenariat avec les Bateaux Nantais. Mixant musique et culture, cet évènement, créé par des Nantais pour les Nantais, a pour but de dynamiser les dimanches dans la Cité des Ducs par l’intermédiaire de traversées en musique. L’objectif est également de toucher un public jeune afin de lui faire découvrir les recoins de l’Erdre, partie intégrante du paysage local, et de mettre en avant la scène house et funk nantaise via des DJ sets durant la croisière. La troisième édition accueillera les artistes baulois CHERAMY et aura de nouveau lieu sur le bateau “La Renaissance” (3h de traversée, de Motte Rouge au chateau de la Gasherie). Des produits de la région (boissons et nourriture), mis à disposition par Bateaux Nantais, sont proposés durant la traversée. Pour que l’évènement se déroule de façon responsable, le pass sanitaire est obligatoire.- 16h – 16h30 : Embarquement- 16h30 – 19h30 : Croisière & DJ set- 19h30 – 20h30 : DJ set à quai & bar ouvert

Pont de la Motte Rouge Pont de la Motte Rouge Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes