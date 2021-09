Chirens Chirens Chirens, Isère Les Crêtes du Triton Chirens Chirens Catégories d’évènement: Chirens

Isère

Les Crêtes du Triton Chirens, 11 septembre 2021, Chirens. Les Crêtes du Triton 2021-09-11 07:30:00 07:30:00 – 2021-09-11 14:00:00 14:00:00 Ecole Primaire de la Cascade 233 rue du moulin Défilion

Chirens Isère Chirens EUR Retrouvez le Sou des Écoles de Chirens lors de cette nouvelle édition des Crêtes du Triton, 4 parcours VTT de 5 à 40kms et 3 parcours pédestres de 2 et 15kms pour découvrir notre belle région. Passe sanitaire obligatoire. sou.ecoles.chirens@gmail.com +33 6 70 44 37 86 http://sou-ecoles-chirens.fr/accueil/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Chirens, Isère Autres Lieu Chirens Adresse Ecole Primaire de la Cascade 233 rue du moulin Défilion Ville Chirens lieuville 45.41298#5.5559