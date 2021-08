Gond-Pontouvre 16160 Gond-Pontouvre Charente, Gond-Pontouvre Les créneaux pour les rendez-vous à Angoulême sont ouverts ! 16160 Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre Catégories d’évènement: Charente

Sur cet agenda, tu trouveras les créneaux de rendez-vous ouverts pour notre venue à Angoulême (et alentours) du 2 au 9 septembre 2021. ATTENTION : pour garder une qualité de service optimale, je ne prends que 2 rendez-vous par jour. [Toutes les infos ici.](https://heureuxquicommemaurice.fr/consultation-naturopathie-humaine-animale-angouleme/)

Entre 60 et 90 euros selon la prestation choisie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T16:00:00;2021-09-06T10:00:00 2021-09-06T16:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Gond-Pontouvre Autres Lieu 16160 Gond-Pontouvre Adresse Marché de Léopold, 120 Rte de Paris Ville Gond-Pontouvre lieuville 16160 Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre