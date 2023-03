Un Monde de douceur chez Les créé ‘ Natures Les créé ‘ Natures, la boutique créative, 28 mars 2023, Sombernon.

Lorsque vous entrez dans la boutique ‘ atelier Les créé ‘ Natures, vous êtes appelé à rêver. Ici les idées foisonnent pour sublimer votre intérieur : linge de maison, alternatives zéro-déchet en tissus (cotons, lingettes, essuie-tout lavables, …), cadeaux de naissance, coussin et peluches décoratives aux doux noms évocateurs.

Soyez surpris de découvrir des ornithorynques, axolotl, licornes, requins et autres créatures en tissus tout doux ! Ici, les monstres gentils ne font décidement pas peur et se font douceur.

Les créé ' Natures, la boutique créative Sombernon Sombernon 21540 2, rue du Fonteny Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Peluches Couvertures bébé

Les créé ‘Natures